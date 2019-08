Sicilia, arrotonda gli incassi spacciando cocaina: arrestato macellaio 27enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato un macellaio di 27 anni del posto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei militari, eseguita dalla Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale etneo, sarebbe scattata in seguito ad una solerte attività investigativa in cui sarebbe stato accertato come il giovane, addetto al banco e già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi

sociali per reati contro il patrimonio e la persona, occultasse all’interno dell’attività commerciale non solo una busta contenente 52 grammi di cocaina grezza, il cui valore si aggirerebbe intorno alle 10.000 euro se messa sul mercato, ma anche 260 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Una volta terminati i controlli e portato in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria etnea.