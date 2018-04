Sicilia, Ars: Anteno De Luca interviene sulle annunciate dimissioni di Musumeci

Connect on Linked in

“Il Presidente, ormai ex, Musumeci ha fatto bene a non prestarsi ad essere il classico agnello sacrificale sull’altare della malapolitica.

Non ho nascosto in questi mesi le mie critiche a Musumeci, ma oggi non posso che riconoscergli il coraggio e la dirittura morale che la difficoltà del momento impongono, soprattutto per spingere la classe politica siciliana ad un salto di qualità, una vera e propria resurrezione.”

Con queste parole il deputato regionale Anteno De Luca commenta le annunciate dimissioni di Nello Musumeci dalla carica di Presidente della Regione.