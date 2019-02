Sicilia, assenteismo: carabinieri eseguono misura cautelare

Connect on Linked in

I carabinieri della stazione di Godrano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale coercitiva che impone l’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese dopo che, le indagini eseguite dai militari della Stazione, hanno permesso di appurare che un operaio forestale, rappresentante sindacale, attuale consigliere comunale di Godrano sistematicamente si assentava durante l’orario di lavoro, per effettuare varie commissioni personali, procurandosi false attestazioni di presenza in servizio o permessi per svolgimento del mandato elettivo e/o sindacale. Contestualmente veniva accertata la sussistenza di condotte fraudolente recanti un danno patrimoniale per la Regione Siciliana, in corso di quantificazione.