Sicilia, assenteismo: rinviati a giudizio 20 dipendenti comunali

Brutte notizie per ben 20 funzionari del Comune di Palma di Montechiaro. In seguito alle indagini svolte da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno scoperto, tramite l’ausilio di telecamere nascoste, la cattiva abitudine di timbrare il cartellino e allontanarsi per occuparsi dei propri affari, il gup del tribunale di Agrigento ha disposto il rinvio a giudizio per i dipendenti comunali con l’accusa di assenteismo.

Le indagini, oltre ai funzionari comunali, hanno colpito anche altre sei persone che hanno seguito strade processuali diverse, ma tutte con un comune denominatore: l’accusa di truffa in quanto avrebbero lasciato il posto di lavoro dopo avere attestato la loro presenza passando il badge.

Di Pietro Geremia