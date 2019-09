Sicilia, assolto 29enne menfitano accusato di violenza sessuale

Connect on Linked in

Dopo ben 7 anni di processi e dibattimenti nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Palermo ha assolto un 29enne originario di Menfi dalla pesante accusa di violenza sessuale.

Il giovane era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Sciacca a 5 anni di carcere per abuso sessuale e lesioni nei confronti della ex fidanzata.

Una sentenza alla quale i difensori dell’imputato si erano fortemente opposti in quanto ritenevano come, durante la sede dibattimentale, non sarebbero emersi elementi sufficienti di prova in capo al grave reato imputato al proprio cliente che sarebbe dunque “solo” condannato per lesioni a poco meno di un mese di arresti domiciliari.