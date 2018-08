Sicilia, attraversa la strada e viene investito: grave un 19enne

Connect on Linked in

Un bruttissimo incidente ha visto come protagonista un ragazzo di 19 anni residente a Messina nella serata di ieri. Intorno alle 23:30 infatti, il giovane stava tranquillamente attraversando la strada quando, tutto d’un tratto, è stato centrato in pieno da una Ford Focus che passava evidentemente a velocità elevata. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il conducente del mezzo non si sia accorto della presenza del pedone sulla strada facendolo così sobbalzare violentemente sull’asfalto. Sul posto si sono recati sia i sanitari del 118 che hanno trasporto il giovane presso il Policlinico di Messina in condizioni abbastanza gravi, sia gli agenti della polizia municipale che stanno indagando su quanto accaduto.

Di Pietro Geremia