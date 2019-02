Sicilia, Audi si scontra con Ape: anziano in gravi condizioni

Connect on Linked in

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Comiso, paese in provincia di Ragusa.

Lungo la strada che porta a Chiaramonte Gulfi , per motivi ancora da chiarire, un’Audi e una Ape Piaggio si sono scontrate violentemente con gravi conseguenze per un anziano a bordo del mezzo a 3 ruote.

Immediatamente dopo il sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato la vittima in ambulanza presso l’ospedale di Vittoria dove si troverebbe tutt’ora in pericolo di vita per via di una grave emorragia celebrale.

Sul posto si sono recate anche le forze dell’ordine per chiarire meglio la dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia