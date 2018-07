Sicilia, autista di pullman frettoloso lascia a terra donne africane

Print This Post

Nella giornata di ieri tre donne africane sono state lasciate a terra dall’autista di un pullman di linea in partenza da Catania e destinazione Taormina.

Nel dettaglio, sembra che mentre le donne di colore stavano sistemando i bagagli nella stiva del bus, l’autista ha chiuso il portellone e la bussola ed è partito, lasciandole a terra.

Il tutto pare che sia avvenuto nonostante le repentine proteste da parte sia di un uomo di colore che era salito sul mezzo per mostrare al conducente i biglietti acquistati anche per le tre donne sia sopratutto di un collega dello stesso autista il quale ha cercato per più volte di attirare l’attenzione del collega battendo la mano sul finestrino.

Sul particolare episodio l’azienda Etna trasporti esclude che si sia trattato di un gesto di razzismo, versione che però pare non concordare con quanto testimoniato dai presenti tra cui anche il collega del conducente.

Di Pietro Geremia