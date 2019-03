Sicilia, auto contro furgone: due feriti

Connect on Linked in

Poteva finire in tragedia il sinistro stradale avvenuto nella notte di ieri a Marsala, in provincia di Trapani.

Per cause ancora da chiarire una Lancia Y e un furgone sarebbero andati in collisione tra loro scontrandosi nei pressi dell’incrocio tra via Armando Diaz e via Sibilla.

Immediatamente dopo il sinistro si sono recati sul luogo i sanitari del 118 i quali hanno trasportato le passeggere della Lancia, due giovani ragazze di 20 e 21 anni, presso al Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino dove i medici hanno riscontrato delle ferite fortunatamente non gravi.

Il conducente del furgone sarebbe invece rimasto illeso e avrebbe riportato un comprensibile choc emotivo.

Sul luogo dell’incidente automobilistico anche gli agenti della Municipale che hanno raccolto tutti i rilievi necessari atti a scoprire le dinamiche dell’accaduto.