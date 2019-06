Sicilia, auto contro moto: grave centauro 24enne

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Palermo.

A quanto pare lungo l’incrocio tra via Enrico Albanese e via Pasquale Calvi un’auto e una moto, per cause ancora da chiarire, si sarebbero violentemente scontrate l’una con l’altra. Ad avere la peggio è stato ovviamente il conducente della moto che, in seguito all’impatto, sarebbe stato sbalzato sull’asfalto perdendo così coscienza per via della botta alla testa.

Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 i quali avrebbero trasportato il giovane centauro in codice rosso presso l’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano dove i medici hanno stabilito la prognosi riservata.

Sul posto dell’incidente anche gli uomini dell’arma dei carabinieri e i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale che avrebbero preso i rilevi di rito atti a scoprire le dinamiche esatte del sinistro.