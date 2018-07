Sicilia, auto contro moto: grave un centauro trasportato in elisoccorso

Connect on Linked in

Un tragico incidente ha visto come protagonista un centauro siciliano nella giornata di ieri.

A quanto pare infatti, intorno alle 19:00 sulla’autostrada A19 che collega Palermo a Catania, per cause ancora da accertare, è avvenuto un violentissimo impatto tra un’auto e una moto.

Nel dettaglio, il sinistro si è verificato allo svincolo d’uscita dell’autostrada a Falcone, in provincia di Messina e ad avere la peggio è stato ovviamente in conducente del mezzo a due ruote. Sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori del 118 i quali, vedendo le gravi condizioni di salute del centauro, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato in codice rosso al policlinico di Messina. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire la natura e la dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia