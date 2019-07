Sicilia, auto contro scooter: grave un medico

Connect on Linked in

Un terribile incidente stradale è avvenuto ieri in provincia di Ragusa.

Un chirurgo dell’ospedale Maggiore di Modica a bordo del proprio scooter si sarebbe infatti violentemente scontrato con un’automobile in contrada Quartarella, tra Modica e Scicli. In seguito al sinistro, di cui non si conoscono ancora le cause, sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 i quali lo avrebbero trasportato presso il locale nosocomio dove i medici del pronto soccorso avrebbero rilevato dei traumi facciali e cranici talmente gravi da spostare la vittima nel reparto di Rianimazione.

Sul posto dell’incidente anche gli uomini della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso oltre a sequestrare i due mezzi.