Paura ieri pomeriggio lungo l’autostrada Siracusa – Catania, all’altezza dello svincolo di Lentini. Un’auto con a bordo una famiglia è andata in fiamme mentre percorreva una galleria, per fortuna tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Non si conoscono le cause del rogo, secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un problema elettrico, per cui sarebbe bastata una scintilla per scatenare le fiamme. La prontezza di riflessi ha permesso a tutti gli occupanti di scendere dopo aver visto del fumo, poco dopo l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Traffico in tilt, sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco che hanno bloccato tutti i mezzi in direzione di Catania.