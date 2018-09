Sicilia, auto parcheggiata male infastidisce un 80enne: “Spostala o ti sparo”

Connect on Linked in

Decisamente una giornata iraconda quella di ieri per un uomo di 80 anni originario di Castiglione di Sicilia, comune in provincia di Catania, denunciato dagli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Passopisciaro con l’accusa di porto abusivo di armi, minaccia grave e detenzione abusiva di munizionamento.

Nel dettaglio, sembra che il pensionato stesse marciando con la propria automobile per una via del paese, quando è stato infastidito da un veicolo parcheggiato male, a tal punto da iniziare a lanciare epiteti contro il proprietario. Da qui ne sarebbe inizialmente nata una lite verbale per poi degenerare in una vera e propria minaccia a mano armata quando l’anziano avrebbe deciso di prendere il proprio fucile da caccia e puntarlo verso l’avversario esclamando: “Se non sposti l’auto ti sparo!”.

Una minaccia che ovviamente ha fatto scappare a gambe levate il proprietario del mezzo il quale è andato a denunciare l’episodio ai carabinieri che, dopo le indagini, hanno prontamente rintracciato l’anziano pistolero presso il suo appartamento arrivando a sequestrargli, dopo una’attenta perquisizione: un fucile automatico calibro 12 marca Franchi modello Cadet; una carabina marca Jager caibro 22; una pistola marca Pietro Beretta modello 950b; 53 cartucce calibro 6,35; 44 cartucce calibro a2 a pallini e, infine, 3 cartucce caibro 6,35, in eccesso rispetto a quelle regolarmente detenute.



Di Pietro Geremia