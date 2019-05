Sicilia, autostrada A19 Pa – Ct, auto precipita da un viadotto e finisce in acqua: un morto e 1 ferito

Connect on Linked in

Una domenica tragica lungo la A19 Palermo – Catania.

In seguito ad un tragico incidente automobilistico, un’auto che transitava sopra un cavalcavia dell’autostrada Palermo-Catania, precisamente nei pressi dello svincolo per Agira, è uscita di strada precipitando in un corso d’acqua finendo così per essere sommersa quasi completamente.

All’interno della vettura vi erano due giovani passeggeri uno dei quali, un 24enne, sarebbe morto in seguito all’impatto mentre l’altro sarebbe stato immediatamente trasportato dai soccorritori del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici hanno riscontrato un brutto politrauma.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno portato al tragico sinistro.

Foto d’archivio