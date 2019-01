Sicilia, auto senza freno a mano finisce in acqua

Connect on Linked in

Una brutta disavventura quella subita nella giornata di ieri da parte del proprietario di una Fiat Punto Bianca.

A quanto pare il mezzo si trovava vicino il porticciolo di San Nicola l’Arena, una frazione di Trabia sita in provincia di Palermo, quando tutto d’un tratto, probabilmente per il mancato inserimento del freno a mano, ha iniziato a spostarsi da sola per poi finire in acqua.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, distaccamento di Termini Imerese, una squadra di sommozzatori per accettare l’assenza di persone all’interno dell’abitacolo per poi procedere al recupero del mezzo inanimato.

Di Pietro Geremia