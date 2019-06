Sicilia, auto si ribalta: gravi due bambini

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri in piazza Simon Bolivar, nel quartiere Zen di Palermo.

A quanto pare una Renault Captur con a bordo due bambini di 2 e 4 anni, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltata ferendo gravemente non solo i due pargoli ma anche i loro genitori.

In seguito al sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato i due piccoli feriti nel reparto di pediatria dell’ospedale Cervello dove si troverebbero tuttora in prognosi riservata.

Sul posto anche la sezione infortunistica della polizia

municipale che ha avviato le indagini atte a chiarire le dinamiche

sull’incidente.