Sicilia, auto travolge coppia di anziani: deceduta una donna di 80 anni, grave il marito 86enne

Un weekend decisamente amaro quello appena trascorso nella città di Ragusa.

Nella giornata di ieri sembra che un’auto abbia travolto una coppia di anziani in pieno centro cittadino. Nel dettaglio, l’autoveicolo era stato parcheggiato dal sul proprietario in viale del Fante davanti agli scalini che portano dentro Villa Margherita senza però aver innestato il freno a mano.

Senza freno tirato la gravità ha iniziato a fare il suo dovere iniziando a dunque far scivolare il mezzo all’interno della Villa comunale iblea dove, per un tragico destino, stavano tranquillamente passeggiando una coppia di anziani che sono stati quindi violentemente investiti.

In seguito al violento impatto per la donna di 80 anni non c’è stato purtroppo nulla da fare mentre invece il marito 86enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate.

Di Pietro Geremia