Sicilia, avevano minacciato Mattarella su Facebook: indagati in 39

Gli uomini della Digos, su decisione della Procura della Repubblica di Palermo, stanno identificando gli autori delle minacce e degli insulti rivolti sui social al Capo dello Stato Sergio Mattarella nel giugno scorso.

Il caso era scoppiato in seguito alla decisione del Presidente della Repubblica di affidare l’incarico per la formazione del Governo a Carlo Cottarelli, scelta che ha dunque generato l’ira di molti utenti dei social che si sono sentiti in diritto di insultarlo apertamente con frasi ingiuriose come “hanno ucciso il fratello sbagliato” (riferendosi all’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello del capo dello Stato, assassinato dalla mafia nel 1980) o “ti hanno ammazzato il fratello, non ti basta?”.

I titolari di alcuni account sono stati già identificati mentre altri sono in corso di identificazione da parte della Digos che sta cercando di accertare se i nomi degli autori dei post Fb e Twitter incriminati corrispondano a persone reali o siano dei fake.

Di Pietro Geremia