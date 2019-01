Sicilia, avvistati ufo a Catania e Ragusa: l’incredulità dei residenti(Video)

Connect on Linked in

Ritornano gli avvistamenti di Ufo in Sicilia. Secondo il Centro Ufologico Mediterraneo, pare che nei giorni scorsi sarebbero stati avvistati degli oggetti volanti non identificati nelle provincie di Catania e Ragusa.

A sentire il Cufom dunque, ci sarebbero foto e video che testimonierebbero l’avvistamento di un oggetto bianco scintillante, che dapprima sembrava ruotare su se stesso per poi eclissarsi dietro un palazzo e scomparire dalla vista delle persone.

Oltre a Catania, pare che altri avvistamenti sarebbero stati segnalati a Imperia e in altre zone d’Italia come Genova, Cava d’Ispica, in provincia di Ragusa, e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano.

Alcuni anni fa anche nell’agrigentino, precisamente a Canicattì, l’avvistamento di un UFO fece molto scalpore a livello nazionale.

Sotto il video dell’Ufo avvistato a Canicattì nel 2003.

Di Pietro Geremia