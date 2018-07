Sicilia, avvocatessa si finge uomo per far superare al fratello l’esame da carabiniere

Print This Post

Una scena degna del Mercante di Venezia di Shakespeare con protagonista, anche in questo curioso caso, un avvocato.

E’ questo ciò che è avvenuto la settimana scorsa alla caserma “Salvo D’Acquisto” di viale Tor di Quinto a Roma, dove una avvocatessa 26enne di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, ha avuto la brillante idea di mascherarsi da uomo per aiutare il fratello minore a superate i test per diventare allievo dei carabinieri.

La giovane, laureata in giurisprudenza e iscritta da poco all’ordine degli avvocati, grazie all’abile travestimento era riuscita a sedersi nei banchi della selezione sperando di non essere individuata tra i circa mille candidati presenti.

Sfortuna però ha voluto che il personale addetto al centro nazionale selezione e reclutamento ha mangiato la foglia smascherando così la 26enne, la quale posizione giudiziaria insieme al fratello è al vaglio dai militari.

Di Pietro Geremia