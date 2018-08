Sicilia, avvocato perde 2 dita e fa la fila in ospedale: la protesta del Codacons

Ha destato decisamente gli animi la particolare vicenda di avvocato di Modica costretto ad attendere un’interminabile fila all’interno del pronto soccorso del nosocomio ragusano. A quanto pare infatti, l’avvocato era giunto all’ospedale in seguito ad un brutto incidente con un’auto dove due dita della mano sinistra erano state tranciate di netto. Una volta arrivato al nosocomio per essere medicato, ha dovuto aspettare delle interminabili ore durante le quali, per via del forte trauma, ha addirittura perso conoscenza. Solo dopo una lunga attesa l’avvocato ha potuto finalmente entrare in sala operatoria, dove però i medici sono riusciti a riattaccargli solamente uno delle due dita tranciate. In merito alla vicenda, il Codacons che ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Ragusa per denunciare il presunto caso di malasanità.

Di Pietro Geremia