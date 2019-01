Sicilia, badante 45enne trovata morta in casa

Connect on Linked in

Un tragico ritrovamento è stato fatto nella giornata di ieri a Riposto, paese in provincia di Catania.

A quanto pare una donna 45enne di originare polacca e di professione badante sarebbe stata trovata morta all’interno della propria abitazione popolare sita in via Cavour.

A fare l’amara scoperta sono stati gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione i quali si sono avvalsi della collaborazione di un medico legale del policlinico di Catania che ha effettuato i rilievi e gli esami di rito per accertare le cause del decesso della donna, probabilmente avvenuta per via di un malore improvviso.

Di Pietro Geremia