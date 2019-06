Sicilia, bambina rischia di soffocare: salvata da operatrice del 118

Print This Post

Un vero e proprio miracolo è avvenuto nei giorni scorsi ad Alcamo, in provincia di Trapani.

Mentre passeggiava tranquillamente per le strade un’operatrice del 118 fuori servizio sarebbe stata incuriosita da delle grida di aiuto che provenivano da dietro l’angolo.

Una volta sopraggiunta sul posto, la dipendente della Seus avrebbe notato un uomo che teneva una bimba a testa in giù scuotendola vigorosamente. Temendo il peggio si è avvicinata capendo immediatamente dal suo volto cianotico e dalla bava alla bocca che la piccola, di soli 13 mesi, stava soffocando per via di una sottiletta andatale di traverso.

Presa in mano la situazione, l’operatrice ha così iniziato ad effettuare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree fino a far espellere il corpo estraneo alla povera bambina che ha iniziato a respirare nuovamente.

Sul posto si sono precipitati i colleghi del 118, chiamati da alcuni passanti, che dopo aver controllato i parametri della bimba si sono complimentati, insieme ai genitori, con l’operatrice per l’ottimo lavoro svolto.