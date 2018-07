Sicilia, bambina viene morsa al volto da un cane randagio

Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta una bambina di due anni originaria di Palermo. Nei giorni scarsi la piccola pare che sia stata morsa al volto da un cane randagio ancora in libertà in via Impastato a Bagheria.

Nel dettaglio, sembra che l’animale, con solo un balzo, sia riuscito ad entrare nel balcone a piano terra dell’abitazione dando così un feroce morso al volto della bambina.

In seguito all’increscioso avvenimento, la vittima, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata presso l’ospedale dei Bambini dove i medici le hanno dato ben 19 punti di sutura per ricucire la ferita. Alcuni testimoni riferiscono che il cane randagio era già stato segnalato alle autorità comunali. Sul caso indagano gli agenti di polizia di Stato.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio