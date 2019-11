Sicilia, bambino cade in uno scavo: salvato dai passanti

Print This Post

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa per un bambino di Siracusa.

Il piccolo, di circa 7 anni, stava giocando tranquillamente in un’area verde della città quando, improvvisamente, sarebbe precipitato all’interno di uno scavo che custodisce tracce di antichità.

Solo grazie all’immediato intervento di alcuni passanti, tra i quali anche il presidente della Consulta civica di Siracusa, è stato possibile recuperare il povero bambino che fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi ma solo un grandissimo spavento per lui e per i suoi genitori.