Sicilia, banda armata rapina benzinaio: indaga la polizia

Ancora una rapina è avvenuta nella serata di ieri ai danni di un distributore di carburanti di Palermo.

A quanto pare 2 uomini armati e a bordo di uno scooter si sarebbero recati presso il distributore Fuel sito in via Armando Diaz minacciando i dipendenti di gravi conseguenze se non avessero dato l’incasso della giornata.

Intimorite, le vittime avrebbero così consegnato una somma di circa 300 euro ai delinquenti i quali una volta accaparrati i soldi sarebbero risaliti a bordo del motociclo per darsi alla macchia.

Immediatamente dopo la rapina sono stati avvisati gli uomini della polizia di stato che, giunti sul posto con 3 volanti, hanno immediatamente avviato le indagini acquisendo le immagini di videosorveglianza del distributore e dei negozi circostanti in modo tale da cercare di dare un volto e quindi un nome ai malfattori.

Di Pietro Geremia