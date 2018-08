Sicilia, basta ingressi gratuiti il primo del mese: ecco i siti siciliani a rischio

Connect on Linked in

A partire da questo autunno sembra che la cultura diventerà oramai un optional in Italia. Con una proposta che lascia molto da ridire, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli sembra che sia seriamente intenzionato a cancellare gli ingressi gratuiti ogni primo del mese nei siti di interesse culturale, una delle poche iniziative culturali che hanno permesso ad appassionati e non di poter usufruire gratuitamente delle meraviglie del Bel Paese, ricche di storia, arte e cultura.

La “Domenica al Museo”, questo il nome dell’iniziativa, era stata promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali nel 2014 riuscendo a coinvolgere un’incredibile massa di persone affamate di conoscenza aumentando dunque gli introiti non solo pecuniari delle città in cui si svolgeva, ma anche e sopratutto di poter elevare ad un grado maggiore la consapevolezza di vivere in un paese che possiede il 70% delle bellezze artistiche a livello mondiale.

Per quanto riguarda la Sicilia, una delle regioni italiane più fornite per quanto concerne l’offerta culturale, la ghigliottina proposta dal ministro Bonisoli rischia di decapitare circa 20 siti storici e culturali.

Ecco la lista:

Palermo

Museo internazionale delle marionette “A. Pasqualino”, premiato a ottobre 2017 come miglior museo dell’anno dall’International Council of Museums

Parco archeologico di Castello a Mare

Necropoli punica

Castello della Cuba

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti

Museo regionale d’arte moderna e contemporanea

Museo regionale di Palazzo Mirto

Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Area archeologica di Himera

Chiostro di Santa Maria La Nuova di Monreale

Area archeologica e Antiquarium di Solunto

Area archeologica di Monte Jato

Museo permanente del carretto siciliano di Terrasini

Messina

Museo interdisciplinare del capoluogo peloritano

Castello di Milazzo (la fortezza più grande di Sicilia)

Museo archeologico “Luigi Bernabò Brea” del castello di Lipari

Catania

Teatro Romano

Odeon

Museo della ceramica di Caltagirone

Enna

Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

Agrigento

Casa natale di Pirandello

Gela

Museo archeologico regionale