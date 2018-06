Sicilia, beccati altri 10 “furbetti del cartellino”: indagati impiegati comunali

Print This Post

Beccati altri 10 furbetti del cartellino in provincia di Palermo. Gli uomini dell’arma dei carabinieri sono riusciti ad incastrare ben 10 dipendenti del comune di Misilmeri mentre si assentavano durante l’orario lavorativo lasciando così ai complici, l’onere di timbrare il proprio badge.

Nel dettaglio, per 3 di loro, dipendenti dell’ufficio anagrafe, è stato notificato il provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio per un anno mentre per gli altri 7 invece è stata inviata informazione di garanzia da parte del gip del tribunale di Termini Imerese.

Le indagini, durate mesi, si sono avvalse dell’uso di telecamere, osservazioni e pedinamenti accertando così come i dipendenti andassero a fare compere o svolgere altre attività personali durante l’orario di ufficio.

Di Pietro Geremia