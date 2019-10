Sicilia, beccati altri furbetti del cartellino: denunciati 5 dipendenti comunali di Partanna

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di Castelvetrano hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 5 dipendenti del Comune di Partanna con l’accusa di assenteismo e false attestazioni.

Stando a quanto emerso dalle indagini, condotte della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, pare dunque che i sospettati abbiano ingannato l’amministrazione comunale attestando falsamente la propria presenza in servizio mentre si allontanavano arbitrariamente e reiteratamente dal luogo di lavoro, in assenza di permesso o autorizzazione, al fine di dedicarsi ad attività personali del tutto estranee a quelle lavorative.

Grazie ad una attività di indagine operata con servizi di osservazione e pedinamento, svolti anche con strumentazioni tecniche, telecamere e GPS, i militari avrebbero dunque accertato come gli impiegati, una volta timbrato il badge, si recassero fuori dalla struttura per svolgere attività non lavorative ma di puro svago personale.

Una volta fornite all’autorità giudiziaria tutte le prove documentali atte ad incastrare i furbetti del cartellino, i sospettati avrebbero così ricevuto l’ordinanza applicativa di misura cautelare.