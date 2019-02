Sicilia, beccati con 50 chili di hashish: arrestati 3 albanesi

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato tre albanesi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, durante una normale operazione di controllo del territorio gli agenti hanno notato i tre perpetrare atteggiamenti altamente sospetti, tali da indurli a compiere una perquisizione all’interno del loro appartamento trovando così ben 50 chilogrammi di hashish.

Da quanto sarebbe emerso inoltre, uno dei tre era ricercato per la mancata espiazione di una pena di 3 anni di reclusione per reati commessi in provincia di Roma e soleva andare in giro con un documento falso per eludere i controlli.

Una volta ammanettato edi eseguite le formalità di rito i tre spacciatori sono stati condotti in carcere si disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia