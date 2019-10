Sicilia, beccati mentre si scambiano cocaina in auto: arrestati 2 spacciatori

Connect on Linked in

Gli uomini della Polizia di Stato di Palermo hanno arrestato due uomini originari di Partinico per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A quanto pare i due sospetti, rispettivamente di 67 e 44 anni, sarebbero stati colti in flagrante a bordo della propria auto lungo la strada statale 17 mentre, dopo un rapido scambio di battute, consegnavano quella che di lì a poco si sarebbe scoperto essere una dose di cocaina.

In seguito ad un controllo più approfondito gli agenti avrebbero inoltre individuato 19 involucri sigillati in cellophane trasparente termosaldato, del peso complessivo di circa 10 grammi, contenenti cocaina e custoditi all’interno degli slip di uno dei due sospettati oltre ad ulteriori 16 dosi di cocaina confezionate in piccoli involucri in cellophane termosaldati e due contenitori in plastica al cui interno erano custodite complessivamente altre 26 dosi di cocaina rinvenute all’interno della loro abitazione.

Una volta terminati i controlli e sequestrata tutta la droga rinvenuta, i due sono stati arrestati su disposizione dell’autorità giudiziaria.