Sicilia, beccato a rubare 103 Kg di Cannabis: arrestato 41enne

Nella giornata di ieri gli uomini della Polizia di Stato di Enna hanno arrestato un 41enne originario di Piazza Armerina con l’accusa di furto aggravato e trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A quanto pare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato beccato in posto di blocco, posto in essere dai poliziotti in una normale attività di controllo del territorio, mentre trasportava a bordo del proprio furgone ben 1700 piante di marijuana sativa (a basso contenuto di principio attivo e dunque utilizzata per il settore tessile e chimico) del peso complessivo di 103 Kg.

Vedendosi imposto l’alt, l’uomo avrebbe abbozzato una rocambolesca fuga tra i palazzi della città in provincia di Enna ma sarebbe stati immediatamente agguantato dagli agenti i quali, dopo un breve interrogatorio, avrebbero scoperto come il sospettato avesse depredato un campo di canapa industriale sito in un fondo agricolo a Ramacca, in provincia di Catania.

Espletate le formalità di rito, il 41enne è stato dunque arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dall’autorità giudiziaria.