Sicilia, beccato a violare gli arresti domiciliari: in carcere 44enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa hanno arrestato nella giornata di ieri un pregiudicato 44enne del posto per il reato di evasione.

A quanto pare l’uomo, disoccupato, nonostante fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari per reati in tema di stupefacenti e in attesa della definizione dei relativi procedimenti, sarebbe stato beccato a non rispettare gli obblighi restrittivi previsti venendo dunque beccato dalle forze dell’ordine fuori la propria abitazione in più occasioni.

Il mancato rispetto della misura cautelare ha portato dunque il tribunale di Siracusa ad aggravare la situazione giuridica dell’uomo applicando nei suoi confronti la detenzione in carcere.