Sicilia, beccato col trolley pieno di Hashish: arrestato 27enne

Gli uomini della Guardia di Finanza di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un 27enne del posto per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Il giovane, incensurato, pare che fosse appena sbarcato al porto dal traghetto proveniente da Napoli e avrebbe insospettito le fiamme gialle per via del trolley pesante che faticava a trascinare.

Deciso di sottoporlo a perquisizione i finanzieri avrebbero così rinvenuto all’interno del bagaglio ben 21 chili di hashish, suddiviso in panetti da 100 grammi e blocchi da un chilo, per un valore non indifferente di 30mila euro.

Espletate le formalità di rito, il 27enne è stato dunque ammanettato e trasferito in carcere su disposizione della procura della Repubblica di Palermo.