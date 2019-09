Sicilia, beccato con cocaina e 3 mila euro in contanti: arrestato pusher

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo ha arrestato nei giorni scorsi un 67enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’operazione sarebbe avvenuta in seguito ad un’intensa attività di indagine svolta dagli agenti i quali, appostandosi vicino all’abitazione dell’uomo, lo avrebbero notato armeggiare in una crepa sita all’esterno del muro di cinta della propria casa in cui pare che avesse abilmente nascosto un involucro di plastica nero contenente ben circa 55 grammi di cocaina purissima del valore complessivo di circa 10.000 euro.

Una volta colto in flagrante i poliziotti avrebbero deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo riuscendo a rinvenire e sequestrare la somma di 3.200 euro, suddivisa in banconote da 50 e 20 euro, oltre che di diversi cellulari, altri apparati elettronici e di tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Una volta terminate le formalità di rito e subito il processo per direttissima, il 67enne è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.