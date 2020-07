Sicilia, beccato con Crack in casa: arrestato 59enne

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, durante un servizio finalizzato alla repressione del traffico al dettaglio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Borgo Vecchio, hanno arrestato L.R.m. 59enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato uno strano via vai da un’abitazione e insospettiti hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo 224 dosi di crack e 645 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la droga è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo per gli accertamenti. Quattro sono le persone segnalate all’ufficio territoriale del governo per uso di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici, poiché sorprese a comprare a casa del pusher. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.