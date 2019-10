Sicilia, beccato con hashish alla fermata dei bus: arrestato studente 24enne

Print This Post

Pensava di farla franca uno studente 24enne originario di Siracusa beccato dagli uomini delle forze dell’ordine per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione di polizia si sarebbe svolta ad Enna dove gli agenti della Squadra Mobile appartenenti alla locale Questura avevano notato il giovane scendere da un pullman che, guardandosi con occhi indiscreti, cercava di allontanarsi furtivamente dal posto.

Gli atteggiamenti sospetti dello studente non sarebbero dunque sfuggiti ai poliziotti che avrebbero dunque deciso di operare una perquisizione personale e in seguito domiciliare dove sarebbero stati rinvenuti due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 188 grammi, due bilancini elettronici di precisione, alcuni coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un rotolo di carta allumino in parte utilizzata.

Una volta sequestrato tutto il materiale rinvenuto ed espletate le formalità di rito il giovane 24enne sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.