Sicilia, beccato con piante di marijuana in casa: arrestato 45enne

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Messina hanno arrestato un 45enne di Mistretta per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione posta in essere dai militari sarebbe avvenuta in seguito ad una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo in cui sarebbero state rinvenute numerose piante di cannabis indica, alte quasi un metro, con le infiorescenze pronte per la lavorazione della marijuana.

Una volta terminati gli accertamenti e sequestrata tutta la sostanza stupefacente, il 45enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.