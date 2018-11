Sicilia, beccato dalla polizia uomo che faceva il meccanico abusivo da 30 anni

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di Stato di Catania sono riusciti a beccare nella giornata di ieri un uomo che per ben 30 anni ha esercitato l’attività di meccanico in maniera totalmente abusiva.

Il reo sarebbe stato individuato in seguito ad un controllo straordinario contro il dilagante fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi dell’Istituto Autonomo Case Popolari, i quali non solo venivano occupati da persone senza titolo e già proprietari di abitazioni ma alcuni tali locali venivano addirittura utilizzati per esercitare attività imprenditoriali in modo abusivo, senza pagare alcun canone, a discapito degli imprenditori che pagano regolarmente le tasse.

Una volta beccato in castagna, il meccanico abusivo è stato dunque segnalato alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza e all’Ufficio delle Entrate al fine di infliggergli le ulteriori sanzioni.

Di Pietro Geremia