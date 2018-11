Sicilia, bimbo di 15 mesi intossicato per droga per colpa della madre e del compagno

Print This Post

Una vera e propria sventura quella che ha colpito nei giorni scorsi un bambino originario di Vittoria di soli 15 mesi.

A quanto pare infatti il piccolo, per cause ancora da accertare, avrebbe inalato della droga presente all’interno dell’abitazione della madre e del compagno. per poi essere immediatamente ricoverato presso il reparto di Pediatria e Patologia Neonatale dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Una volta arrivato al nosocomio, il bambino è stato quindi trattato per intossicazione da cannabinoidi, sostanze presenti in alcune droghe come hashish e marijuana, riuscendo fortunatamente a migliorare le proprie condizioni di salute grazie alle cure dei medici dell’ospedale del Ragusano.

Gli uomini della polizia di Stato di Ragusa hanno intanto effettuato una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dell’incauta coppia rinvenendo la droga che avrebbe fatto male al piccolo di poco più di un anno segnalando dunque il caso alla competente autorità giudiziaria per gli eventuali profili di rilevanza penale.

Di Pietro Geremia