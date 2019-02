Sicilia, blitz dei Carabinieri nucleo Cinofili : un arresto per droga

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Naso, nel corso di specifici servizi di contrasto al consumo e traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato P.D., 48enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Naso, collaborati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento abitato dal 48enne per effettuare una perquisizione domiciliare ed hanno rinvenuto, occultata nella mobilia del salotto, circa 180 grammi di “marijuana” suddivisa in dosi, pronta per essere immesse sulle locali piazze di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto presso la privata abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti (ME) in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida. Lo stupefacente è stato sequestrato per essere inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.