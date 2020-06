Sicilia, borsa di studio per corso di inglese e stage all’estero

EF Education First, organizzazione di formazione linguistica, mette a disposizione una Borsa di studio del valore di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane con un programma di stage all’estero di altre 4 settimane.

La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiani attualmente iscritti ad un corso di laurea in una università in Italia, che desiderano migliorare le loro conoscenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni EF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una preziosa esperienza di lavoro all’estero. Per partecipare è necessario inviare un saggio in italiano di max 800 parole che risponda alle tre domande seguenti: Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento dei tuoi obiettivi personali?

Il saggio completo andrà inviato utilizzando questo link. Scadenza: 30 giugno 2020.

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/