Sicilia, braccio impigliato in impastatrice: 27enne rischia di perdere l’arto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un incidente di lavoro che può costare molto caro ad una 27enne di origini romene di San Vito Lo Capo, paese in provincia di Trapani. Nel dettaglio, sembra che proprio mentre la giovane ragazza avesse le

braccia all’interno della macchina per la lavorazione dell’impasto per la consueta pulizia, pare che questa, per motivi ancora da chiarire, si sia improvvisamente attivata incastrando così un arto della donna tra le lame.

Solo grazie all’ausilio dei vigili del fuoco è stato possibile liberare la lavoratrice dal meccanismo dell’impastatrice, la quale in seguito è stata portata immediatamente in elisoccorso al reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo.

Di Pietro Geremia