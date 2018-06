Sicilia, brucia un’auto: morto medico 70enne

Connect on Linked in

Una terribile disgrazia è avvenuta nella provincia di Messina. A quanto pare, F.N., medico in pensione di 70 anni, è morto in seguito all’incendio che si è sviluppato sulla sua auto, una Chrysler Pt Cruiser per cause ancora da accertare. L’uomo originario di Acquedolci, nel Messinese, si trovava insieme al figlio al momento del rogo, il quale fortunatamente è rimasto illeso. I due, a quanto pare, erano diretti a San Fratello per un pranzo in un agriturismo. quando ad un certo punto, l’auto sulla quale viaggiavano ha iniziato a prendere fuoco carbonizzando così il povero 70enne. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia