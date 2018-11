Sicilia, bruciano materiale ferroso per ricavarne rame: 4 arresti

Connect on Linked in

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per il reato di combustione di rifiuti tossici, C.R. 65 anni di Palermo, R.C. 28 anni di Palermo, A.M. 48 anni di Palermo ed infine G.A. 24 anni di Palermo.

I Carabinieri, attirati da un intenso fumo tossico e maleodorante, hanno sorpreso i predetti, in un fondo agricolo, sito in via Torre Ingastone a Palermo, intenti a bruciare del materiale ferroso contenente plastica e cavi elettrici allo scopo di ricavare del rame ( circa 200 kg ) per poi, verosimilmente, rivenderlo.

Al termine delle formalità di rito, uno degli arrestati, colto da malore, è stato accompagnato dal personale del soccorso medico 118 presso un’ ospedale cittadino e poi una volta dimesso condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Tutti i fermati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari. Tutti in attesa dell’ udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.