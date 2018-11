Sicilia, bruciavano cavi elettrici provocando fumi tossici: arrestati 4 uomini

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri 4 uomini per il reato di combustione di rifiuti tossici.

A quanto pare infatti, 4 malfattori sarebbero stati sorpresi da parte dei militari mentre bruciavano all’interno di un fondo agricolo sito in Torre Ingastone del materiale ferroso contenente plastica e cavi elettrici allo scopo di ricavare del rame per poi, verosimilmente, rivenderlo. A tradire i 4 palermitani pare siano stati gli intensi fumi tossici e maleodoranti che si sono sprigionati per tutto l’ambiente circostante così da attirare i carabinieri sul posto.

Svolte le formalità di rito, tutti e 4 i malviventi sono stati portati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia