Sicilia, butta un uomo dal balcone per rubargli macchina fotografica

Connect on Linked in

Sembra che di questi tempi non ci sia limite al peggio delle azioni umane.

A dimostrarlo sarebbe quanto avvenuto a Paternò dove un 19enne di origini marocchine non avrebbe esitato ad aggredire, inseguire per le vie cittadine e buttare giù da un balcone un 30enne dell’Honduras per rubargli la macchina fotografica.

Una volta avvenuto il fattaccio la povera vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici avrebbero riscontrato diversi traumi alle vertebre giudicati guaribili in 30 giorni.

Per il 19enne invece le solerti indagini poste in essere dai carabinieri etnei hanno portato al suo arresto e al trasferimento presso il carcere di Piazza Lanza per il reato di tentato omicidio.