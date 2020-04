Sicilia, cade a terra e non riesce ad alzarsi: intervengono vigili del fuoco e 118

Connect on Linked in

Una giornata decisamente particolare quella appena trascorsa a Scordia, paese in provincia di Catania.

Un uomo originario del posto, obeso, viveva da solo in via Vespri quando, probabilmente per un incidente domestico, sarebbe improvvisamente caduto non riuscendo così ad alzarsi.

La mancata risposta alle chiamate avrebbe dunque allertato amici e conoscenti i quali avrebbero allertato i vigili del fuoco che, in presenza degli operatori del 118, avrebbero sfondato la porta riuscendo così a caricare il malcapitato in autoambulanza e portarlo in ospedale per le analisi di rito.