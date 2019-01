Sicilia, cade da un’altezza di 10 metri: 15enne finisce in ospedale

Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta un ragazzino di soli 15 anni che nella serata di ieri è caduto da un bastione compiendo un volo di ben dieci metri.

L’episodio è avvento ad Alcamo, paese in provincia di Trapani, nella piazza Bagolino dove il ragazzino sarebbe fortunatamente atterrato sui rami di un albero che hanno provvidenzialmente attutito il colpo.

In seguito alla caduta, sul luogo sono immediatamente sopraggiunti i vigili del fuoco, che hanno aiutato il 15enne a scendere dall’albero, e i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale San Vito e Santo Spirito per essere medicato e dove secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla caso indagano le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia